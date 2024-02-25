«2400 вместо 300 рублей!»: жительницу Новосибирска разорил забывчивый таксист

Сибирячка вызвала такси, чтобы свозить сына в развлекательный центр и поздравить его с 23 февраля. После поездки она обнаружила, что якобы провела в дороге более 7 часов и с ее карты сняли внушительную сумму.

― 2400 вместо 300 рублей! Обратилась в поддержку. Там с меня сначала потребовали выписку с моего счета. Затем стали разбираться и выяснилось, что таксист забыл закрыть заказ, и с меня сняли такую сумму. Деньги пообещали вернуть в течении двух недель, ― написала женщина в паблике АСТ54.

Пассажирку очень возмутило, что водитель сам не заметил эту досадную ошибку и не сообщил в компанию. Теперь она ждет возврата средств и извинений за причиненные неудобства.