«Это тараканотерапия»: пациент новосибирской больницы пожаловался на полчище тараканов

Пациент городской клинической больницы № 1 на улице Залесского снял на видео разгуливающих по полу тараканов. Неприятное зрелище удалось запечатлеть в 6-м корпусе.

Больные возмущены такой антисанитарией, но отмечают, что никто не принимает никаких мер.

В комментариях в социальных сетях сибиряки поддержали негодование автора видео, а некоторые встали на защиту больницы.

― Это инновационная тараканотерапия! Чтобы пациенты быстрее выписывались!

― Сейчас лежу в хирургии, ни одного не видел.

― Прикол! Я три недели там лежал, неделю как выписали, ни одного таракана нет!

― Почему тараканы без бахил?

― Тараканы похожи на потравленных. Что не так?