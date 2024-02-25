«Это тараканотерапия»: пациент новосибирской больницы пожаловался на полчище тараканов

Пациент городской клинической больницы № 1 на улице Залесского снял на видео разгуливающих по полу тараканов. Неприятное зрелище удалось запечатлеть в 6-м корпусе.
Больные возмущены такой антисанитарией, но отмечают, что никто не принимает никаких мер.
В комментариях в социальных сетях сибиряки поддержали негодование автора видео, а некоторые встали на защиту больницы.
― Это инновационная тараканотерапия! Чтобы пациенты быстрее выписывались!
― Сейчас лежу в хирургии, ни одного не видел.
― Прикол! Я три недели там лежал, неделю как выписали, ни одного таракана нет!
― Почему тараканы без бахил?
― Тараканы похожи на потравленных. Что не так?
Ранее редакция рассказывала, что сибирячка пожаловалась на червей и тараканов в новосибирской больнице.
Фото: freepik.com.
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