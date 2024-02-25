Новую школу на 1100 мест построят в Новосибирске

Мэрия Новосибирска заявила, что планирует построить новую школу, в которой смогут обучаться 1100 детей. Здание будет располагаться на улице Кузьмы Минина.

― В ведомстве сообщили, что сейчас территория, предусмотренная для строительства школы, обременена правами третьих лиц. На ней находятся многоквартирные жилые дома, ― передает слова чиновников издание АиФ — Новосибирск.

Мэрия решает вопрос по освобождению территории, так как другого участка, подходящего по параметрам, больше нет. После решения основного вопроса чиновники приступят к проектированию образовательного учреждения.