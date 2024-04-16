25 опасных участков дорог из-за тумана опубликовало МЧС по Новосибирской области

В Новосибирской области в ближайшие дни возможны ночные и утренние туманы, что может привести к ухудшению дорожной обстановки.

Кроме того, на ситуацию на дорогах влияют проблемы с дорожным покрытием, наличие большого количества машин, стартовавший сезон велосипедистов, мотоциклистов и электросамокатов.

Наиболее вероятны, по мнению спасателей, наезды на пешеходов и препятствия, а также аварии с опрокидыванием.

МЧС по Новосибирской области составило список наиболее опасных участков дорог в регионе. В него вошли, например, трассы Р-256 «Чуйский тракт» и Р-255 «Сибирь»:

Ранее редакция сообщала о том, что с 15 апреля противопожарный режим вводят в районах Новосибирской области.