Фасад музыкального театра планируют отремонтировать в Новосибирске

В Новосибирске планируется провести капитальный ремонт фасада здания Музыкального театра на улице Каменской, 43.

Стоимость работ составляет более 32 миллионов рублей.

Площадь фасада, подлежащего ремонту, составляет 2,8 тысячи квадратных метров. Вначале подрядчик должен будет демонтировать водосточную систему с трубами и пластиковые откосы. Затем нанести декоративный накрывочный слой на здание и обработать поверхности.

Завершить ремонт фасада исполнитель должен до 6 сентября 2024 года. Прием заявок на участие в тендере завершится 2 мая 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске приступили к ремонту обратной стороны Октябрьского моста.