Фонтан «Мишка» запустят в тестовом режиме 25 апреля в Новосибирске

В Новосибирске запланирован первый, после реставрации, запуск фонтана «Мишка» в Первомайском сквере.

— Сейчас заканчивают наружную отделку чаши, устанавливают оборудование. Тестовый запуск запланирован 25 апреля, — говорится в сообщении мэрии.

По словам вице-мэра Анны Терешковой, на данный момент график работ подрядчика в сквере установлен.

— Основное благоустройство должны закончить к Дню города. Потом останутся работы по озеленению и расположению малых архитектурных форм, — рассказала Терешкова.

Ранее редакция сообщала о том, что благоустройство Первомайского сквера продолжается в Новосибирске.