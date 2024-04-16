Фонтан «Мишка» запустят в тестовом режиме 25 апреля в Новосибирске

В Новосибирске запланирован первый, после реставрации, запуск фонтана «Мишка» в Первомайском сквере.
— Сейчас заканчивают наружную отделку чаши, устанавливают оборудование. Тестовый запуск запланирован 25 апреля, — говорится в сообщении мэрии.
По словам вице-мэра Анны Терешковой, на данный момент график работ подрядчика в сквере установлен.
— Основное благоустройство должны закончить к Дню города. Потом останутся работы по озеленению и расположению малых архитектурных форм, — рассказала Терешкова.
Ранее редакция сообщала о том, что благоустройство Первомайского сквера продолжается в Новосибирске.
Источник фото: Телеграм-канал Анны Терешковой, автор — пресс-служба мэрии
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