1 ноября НГУ проведет день открытых дверей

1 ноября состоится день открытых дверей Новосибирского государственного университета, в рамках которого будущие абитуриенты смогут пообщаться с представителями факультетов, узнать об особенностях образовательных программ, количестве бюджетных и платных мест, минимальных баллах, вступительных испытаниях и новых правилах приема в 2021 году, сообщили в пресс-службе университета.

– В этом году абитуриентов ждут нововведения – как единые для всех подведомственных Минобрнауки организаций, так и те, в которых вузы могут выбрать самостоятельную политику приема. Так, теперь будет одна волна зачисления на бюджетные места по основному конкурсу, перечень индивидуальных достижений будет ограничен, вузы получат возможность приема как на отдельные направления подготовки, так и в целом на укрупненную группу направлений. Также изменится формат представления сведений об абитуриентах, подавших документы (обязательное отсутствие ФИО) и вуз теперь вправе самостоятельно установить предельное количество раз подачи заявления о согласии на зачисление, – отметила ответственный секретарь приемной комиссии НГУ Марина Шашкова.

Отмечается, что в силу действия режима особой эпидемиологической ситуации университет обеспечит максимальную безопасность проведения мероприятия, поэтому презентационная часть некоторых факультетов и направлений будет полностью переведена в онлайн-режим. Те факультеты и направления, которые встретятся с абитуриентами очно, обеспечат параллельные онлайн-трансляции, чтобы к ним могли присоединиться все желающие, в том числе абитуриенты из других городов.

Для факультетов и направлений, которые проведут встречи очно (с дублированием их в онлайн-формате), будут обеспечены все необходимые меры безопасности: социальная дистанция, антибактериальная обработка поверхностей, рециркуляция воздуха в аудиториях, масочный режим, контроль температуры на входе.

Фото предоставлено пресс-службой НГУ