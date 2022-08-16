Полномасштабная атомная война между РФ и США приведет к голодной смерти более пяти млрд человек

Ученые Ратгерского университета раскрыли последствия полномасштабной ядерной войны между США и Россией.

— Более 5 млрд человек могут умереть в результате ядерной войны между США и Россией, что подтверждает необходимость глобальной кооперации для ее предотвращения, — говорится в статье журнала Nature Food — Ещё 360 млн убьёт сама война.

По словам профессора американского вуза Алана Робока, результаты работы показали, что миру необходимо исключить саму возможность возникновения ядерного конфликта.

— Мир уже несколько раз вплотную подошёл к этому сценарию развития событий. Полный запрет атомного оружия является единственным долгосрочным решением этой проблемы, — объяснил он.

Учёные отметили, что даже ограниченное применение атомного оружия породит феномен ядерной зимы. Он предполагает огромная масса пыли и сажи, выброшенная в атмосферу после ядерных ударов, окажет охлаждающий эффект на климат Земли. Она также заблокирует солнечный свет, необходимый для фотосинтеза. Кукуруза, рис, пшеница и другие культуры просто не станут расти, из-за чего массовое производство остановится уже через 3-4 года.

Снижение урожая будет наиболее серьезным в России и США, которые являются основными странами-экспортерами продовольствия, что отразится на зависящих от импорта странах Африки и Ближнего Востока. Более 75% населения Земли столкнутся с катастрофическим голодом, который продлится в течение двух лет. При этом даже употребление в пищу сельскохозяйственных культур, предназначенных для скота, или сокращение пищевых отходов не сможет скомпенсировать глобальное снижение потребляемых калорий.

Исследователи назвали результат работы ещё одним аргументом в пользу переговоров по запрету ядерного оружия.