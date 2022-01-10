Каждого россиянина ежегодно грабят на миллион рублей

Из России вывозят 136 трлн рублей в год на Запад и в офшоры. Если эту сумму разделить на всех граждан страны, то, получается, что каждого «грабят» на 1 млн рублей, заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев, сообщает Regnum.

— Мы теряем 136 трлн рублей в год — это шесть годовых бюджетов! Если разделить эту сумму на всё население нашей страны, вместе с новорождёнными, то получается, что каждого человека грабили на 1 млн рублей в год, — сказал парламентарий.

Депутат сослался на данные Международного валютного фонда, согласно которым объем теневой экономики России составил 38% ВВП страны. Если вычесть из этой суммы недополученные налоги, выходит сумма в размере 15 трлн рублей, добавил Арефьев.

Для сравнения, оценка Росстата относительно объема теневой экономики в стране, как правило, значительно ниже оценки МВФ. Так, в 2020 году российское ведомство оценивало долю в 15–16% ВВП, а МВФ — 33,7% ВВП.