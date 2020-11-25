27 ноября пройдет III Новосибирский Налоговый Форум

27 ноября в Новосибирске пройдет «III Новосибирский Налоговый Форум» — «Налоговая политика и практика: на пути к диалогу». Его организатором выступает Новосибирское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский союз налогоплательщиков». Мероприятие проводится при организационной поддержке НОО «ОПОРА России».

Как рассказали организаторы мероприятия, в текущем году, формат проведения форума предполагает ограниченное очное участие спикеров-экспертов (не более 20-25 чел.) в помещении конференц-зала №3 Технопарка, с соблюдением социальной дистанции и, до 600 участников, получат возможность подключений, дистанционно — через техцентр системы «СКБ Контур».

При этом, право выбора формата участия будет предоставлено на усмотрение спикеров.

В работе форума примут участие и выступят представители государственных органов и контролирующих организаций, Общественной палаты Новосибирской области, члены общественных советов при органах госуправления, представители Общероссийских общественных организаций, эксперты РАНХиГС и института Минфин РФ (г. Москва), члены НБК, НГТПП, МАРП, ведущие специалисты в области налогового права и аудита, предприниматели.

Организаторы подчеркнули, что по итогам работы форума будут проанализированы и обобщены существующие практики. Подготовлены рекомендации по их совершенствованию.

Участие бесплатно. Регистрация проводится по ссылке.

Время проведения – в интервале с 11.30 до 17.00

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами