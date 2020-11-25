Борьбу с неприятными запахами в Новосибирске переводят на региональный уровень

Комиссия горсовета Новосибирска по городскому хозяйству утвердила перед рассмотрением на ближайшей сессии текст обращения на имя председателя заксобрания области Андрея Шимкива.

Как пояснил в докладе по данному вопросу председатель комиссии Игорь Кудин, речь идёт о том, что проблему с неприятными запахами на территории города необходимо решать уже на уровне выше, в рамках комиссии по экологии регионального парламента, так как у депутатов муниципалитета для этого недостаточно полномочий. С такой инициативой к коллегам по горсовету обратился депутат, руководитель реготделения партии «Зелёные» Игорь Украинцев.

— На протяжении длительного времени на территории города Новосибирска и иных муниципальных образований, граничащих с городом , складывается проблемная ситуация с возникновением неприятных запахов, — говорится в тексте обращения. — Однако Федеральным законом большая часть полномочий в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, отнесена к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ. В связи с чем проведение работы в данном направлении возможно только при условии взаимодействия органов государственной власти области и органов местного самоуправления Новосибирска. На основании вышеизложенного, просим поручить комиссии по экологии принять участие в изучении проблемы, связанной с возникновением неприятных запахов на территории города Новосибирска и обеспечить систематическое рассмотрение данного вопроса с участием профильных должностных лиц, а также депутатов горсовета Новосибирска, в целях выработки эффективных и оперативных путей решения обозначенной проблемы.

Напомним, что на протяжении лета 2020 года жители города неоднократно жаловались на неприятные запахи. Как отмечали в мэрии, предположительно речь идет о Кудряшовском свинокомплексе. В июле мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции сообщал, что на федеральном уровне готовится законопроект, который позволит бороться с неприятными и, возможно, опасными запахами. С такой законодательной инициативой выступили депутаты Госдумы от Ленинградской области.

Фото: pixabay.com, автор- EliasSch