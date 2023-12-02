27 остановок закупит мэрия Новосибирска

«Городской центр дорожного движения» мэрии Новосибирска закупит очередную партию остановок для сети общественного транспорта. Информация о тендере размещена на сайте госзакупок. Стартовая цена контракта 9,4 млн рублей.

Судя по тендерной документации, закупить планируется 27 павильонов. Внешняя отделка остановочных павильонов — монолитный поликарбонат и остекление с трех сторон. Каждый павильон должен быть оборудован лавкой, урной и дорожным знаком. Подрядчик также должен предусмотреть использование покрытия, обеспечивающего защиту от граффити и приклеивания объявлений на площади всего павильона остановочного пункта. Срок поставки — до 25.12.2023.

На каких остановках планируется разместить павильоны в тендерной документации не уточняется.

Ранее редакция сообщала о том, что проект по созданию комфортных остановок модернизируют в Новосибирске.