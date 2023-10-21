Проект по созданию комфортных остановок модернизируют в Новосибирске

На сегодняшний день мэрия Новосибирска заключила пять инвестиционных договоров по комфортным остановкам. В рамках этих договоров инвесторы уже установили шесть остановочных навесов, в планах — размещение еще пять. Кроме того, в процессе установки находятся пять коммерческих павильонов. Об этом сообщила на встрече с предпринимателями, организованной реготделением «ОПОРЫ РОССИИ», начальник управления инвестиций мэрии города Новосибирска Светлана Овчаренко.

— Данный проект предполагает создание и размещение за счет частных средств в рамках одного договора одного объекта дорожного сервиса, который является коммерческим павильоном, а также два-четыре остановочных навеса, в зависимости от условий конкурса, — напомнила Овчаренко. — По результатам реализации проекта муниципалитет получает остановочные навесы, а инвестор — павильоны.

Представитель департамента рассказала предпринимателям о «плюшках» участия в проекте.

Это возможность гарантированного размещения павильона на срок 15 лет.

Павильон размещается на земельном участке на условиях сервитута, то есть кадастровая стоимость участка достаточно низкая, а это влияет на арендную плату.

Локации — остановки общественного транспорта, где уже сформирован трафик.

Предельная площадь объекта — 23 кв. м.

— Сейчас мы ведем работу по модернизации проекта, чтобы сделать его более интересным и доступным для инвестора, постоянно ведем поиск новых площадок для его реализации, — рассказала Светлана Овчаренко. — В ближайшее время планируем сформировать окончательный список мест для реализации данного проекта и разместим его у нас на сайте департамента и в телеграм-канале.

Напомним, в ноябре 2022 года стало известно, что в мэрии Новосибирска готовятся 28 договоров на создание 56 остановок на территории города. Первые инвестиционные конкурсы по комфортным остановкам мэрия объявила в декабре 2022 года. Пока наиболее активно в конкурсах по остановкам участвует ООО «Подорожник-Новосибирск».

При этом в 2023 году мэрия неоднократно проводила тендеры по выбору подрядчиков на установку остановочных павильонов без инвестдоговоров за счет бюджета.

Ранее редакция сообщала об итогах торгов на поставку биотуалетов на конечные остановки в Новосибирске.