«Тупых здесь не держат»: сапер из Новосибирска откровенно рассказал о своей службе в ОМОНе

Ровно 35 лет назад 2 декабря 1988 года в Новосибирске был создан отряд специального назначения ― ОМОН. Заступившие на дежурство бойцы нового силового подразделения крепко взялись за наведение общественного порядка и борьбу с преступными элементами в регионе и за его пределами. С годами задачи отряда усложнялись и рос уровень профессионализма сотрудников. Бойцы подразделения участвовали в боевых действиях на территории Чеченской Республики, защищали жителей Донецка и Луганска, а сейчас регулярно выезжают в командировки в зону СВО. В 2021 году ОМОН Управления Росгвардии по Новосибирской области получил собственное имя «Сибирь».

В современных реалиях стали особо востребованы инженерно-технические группы ОМОНа, которые проводят огромную работу по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов.

Один из самых опытных саперов подразделения Николай с позывным «Шаман» в эксклюзивном интервью Infopro54 откровенно рассказал о том, что обычно остается за кадром информационных сообщений и телесюжетов.

«Меня впечатлили конкретные мужики»

Впервые крепких омоновцев Николай увидел, когда ему было еще 16 лет. На сборах в лагере военно-патриотического клуба для ребят организовали встречу с бойцами.

― Тогда меня сильно впечатлили их показательные выступления. Но больше всего поразило ощущение, что вот они конкретные мужики: сильные, смелые, уверенные в себе. В тот момент я четко для себя решил, что стану таким же и, отслужив в армии, приду в ОМОН, ― вспоминает наш собеседник.

Цель парня не превратилась в обычную мечту. Сибиряк после срочной службы прямиком направился в подразделение и, пройдя очень серьезный отбор, стал частью команды специального взвода.

― Интересно, что тот самый боец, который много лет назад впечатлил меня в лагере теперь является моим непосредственным командиром. Я многому у него научился, ― говорит Николай.

У парня, благодаря отличным физическим данным и личностным качествам, был большой выбор направления в службе. Но Николая особенно заинтересовала работа сапера. Она привлекала своей опасностью, а еще спецификой, где нужно не только быть сильным и выносливым, но и достаточно умным.

― Тупых здесь не держат. Представьте, что освобождая заложников боец за доли секунды должен принять правильное и грамотное решение, разбить окно, попасть внутрь, обезвредить преступника еще до того, как он успеет причинить вред. Я даже это рассказываю дольше, чем происходит на деле. Здесь необходимо постоянно учиться, узнавать новые возможности по обезвреживанию, изучать способы минирования. Потому что вариантов может быть тысячи, и ты должен их знать. Но при этом есть основное правило ― по учебнику не обезвреживать. Я четко понимаю, что каждая мина она потенциально для меня последняя, ― делится нюансами службы сибиряк.

На самом деле у сапера в работе очень много тонкостей. Николай за 15 лет службы сформулировал для себя несколько главных принципов, которые каждый раз помогают ему выжить и вернуться домой целым и невредимым.

― Кто плохо учится ― тот мало живет.

― Сапер всегда должен сомневаться.

― В этом деле нельзя торопиться.

Ловушки для сапера

В таких опасных профессиях люди часто находят для себя какие-то сверхъестественные символы. Каждый боец, особенно в зоне боевых действий, верит во что-то свое: кто-то в Бога, кто-то в везение и удачу. Мы заметили на бронежилете у Николая интересный амулет в виде головы шамана.

― Это давняя история. У меня у армейского товарища из Бурятии был дед шаман. Однажды, когда я гостил у него, дед подарил мне этот амулет, с тех пор он всегда со мной. Отсюда и позывной «Шаман», ― рассказывает омоновец.

Кто знает, может этот заговоренный амулет действительно помогает Николаю справляться со сложными задачами. Во всяком случае, ему каждый раз удается успешно и без потерь обезвреживать боеприпасы. На счету сибиряка их уже более трех тысяч.

― У нас есть своя саперская война в зоне СВО. Мы называем это ловушкой для сапера. Всегда сложно обезвреживать то, что ты сам не минировал. Используются разные уловки, маскировки и, глядя на объект, нельзя сказать наверняка, что это вот то самое и я точно знаю, как обезопасить. В командировке был случай на зачистке территории. Там в землю воткнулся снаряд, все спокойно ходили вокруг него полтора месяца. Уже в последний момент мы решили его достать. Но предчувствие мне подсказало, что все не просто, поэтому спешить и выдергивать его не стали. Аккуратно подкопали и обнаружили, что под ним замаскированы две мины, ― делится опытом Шаман.

Особые случаи

В копилке у Николая много интересных историй, о которых обычно сотрудники не рассказывают журналистам. Как правило, до СМИ доводят уже результат проделанной работы, а не кропотливый процесс. Но некоторые примеры, возможно, станут полезными для обывателей и даже помогут сохранить чью-то жизнь.

― Это был мой первый рабочий выезд в качестве сапера. Двухэтажный дом, где в одной из квартир был обнаружен бетонобойный снаряд. Жильцов эвакуировали. Хозяин квартиры рассказал, что гулял с трехлетней дочерью по лесу и нашел этот старый боеприпас внушительных размеров под метр двадцать. Весил он, кстати, 50 килограммов. И вот мужик вместе с девочкой притащили его домой, чтобы сфотографироваться. А там, представьте, в снаряде 20 кг тротила. Если бы он его уронил, неудачно как-то повернул, то рвануло бы весьма внушительно. Снаряд оказался боевой, с опасным взрывателем. Я его нежно обнял, вынес из жилого дома, и мы очень медленно со скоростью улитки повезли его на полигон. Знаете, люди часто не задумываются о последствиях, когда несут в дом такие находки. Очень зря, ― говорит Николай.

Был и другой запомнившийся вызов. Тоже в квартиру жилого дома, где пол одной из комнат был весь усыпан артиллерийскими снарядами. Оказалось, что хозяин квартиры собирал их для своей коллекции много лет. Более ста боеприпасов, часть из которых была весьма жизнеспособна, создавала ежедневную угрозу не только для соседей за стенкой, но и для домов напротив.

― Мужчина организовал этот склад, чтобы воплотить свою дизайнерскую идею. Он задумывал соорудить на даче беседку в стиле милитари. Стены предполагалось украсить этими снарядами. Вряд ли он подозревал, какую угрозу создает для себя и окружающих. Но все закончилось благополучно. Беседку пришлось делать в другом стиле, ― вспоминает Шаман.

Николай признается, что в черте города, где важным моментом является безопасность обычных людей, особенно сложно обезвреживать объекты. Чаще всего, рискуя собственной жизнью, саперы вывозят все находки на полигон.

― Я вижу тут особую миссию ― обеспечение безопасности простых граждан, никто не должен пострадать. Своей работой я вношу вклад в безопасность города, страны, моих товарищей. В зоне СВО есть еще дополнительные задачи. Там важно все это, но есть и другое. Мы часто разминируем противотанковые минные поля. Потому что крестьянам необходимо вырастить хлеб, прокормить семью. И там уже не древние революционные снаряды, а свежие от недавних прилетов. В последней командировке мы обезвреживали ракету «Ураган», которая воткнулась рядом с домом, где живут люди. Хозяин с тревогой жил несколько дней в близком соседстве с этой почти 800-килограмовой «бомбой», где примерно 200 килограммов взрывчатки и с большим нетерпением ждал нас. Вы даже представить не можете, как он был счастлив, когда мы эту ракету достали и увезли. Вот за эту искреннюю благодарность в глазах людей я люблю свою профессию, ― рассказывает омоновец.

Но даже в опасной службе иногда встречаются курьезные моменты. С чувством юмора у Николая все в порядке.

― Была ситуация, когда нам пришлось из-за подозрительной посылки эвакуировать отделение Почты России. Я несколько часов ходил вокруг картонной коробки, из которой доносились странные звуки и была слышна работа механизмов. Отрезал по маленькому кусочку картона и заглядывал внутрь. Через три часа, когда получилось полностью вскрыть посылку, мы смеялись всем отрядом. Оказалось, что это была кукольная кухня. Бабушка отправила подарок внучке, но забыла вытащить батарейки. В какой-то момент навороченная игрушка активизировалась и начала готовить. Пока мы с опаской выясняли содержимое посылки, кухня наварила комплексный обед: первое, второе, третье и компот, ― смеется наш собеседник.

Будни столь ответственной профессии редко, конечно, приносят поводы для смеха и радости. Поэтому для сапера особое значение приобретает отпуск.

― Я не из тех людей, которые превращаются в диванное существо с пивом у телевизора. В отпуске активно путешествую, люблю природу. У меня есть увлечение ― собираю различные истории, пишу книгу про традиционные культуры народов России. Хожу в одиночные походы в горы, чтобы проверить себя, свои силы и выносливость. Считаю, что мужчина должен быть постоянно заряжен. Многие сейчас перестали покорять, потеряли задор. Я стараюсь всегда быть в тонусе, рассчитывать только на себя, ― делится своими взглядами на жизнь Николай.

Примечательно, что в новосибирском ОМОНе войск Росгвардии таких парней, как наш герой, пропитанных искренним патриотизмом, мужеством и доблестью не нужно искать долго. Все парни из отряда, как на подбор, обладают всеми настоящими и важными качествами надежного бойца.