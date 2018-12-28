28 декабря в 41 жилом доме Новосибирска отключат отопление

Причина — ремонтные работы.

В пятницу, 28 декабря, в связи с ремонтными работами на теплосетях жители 41 жилого дома будут отключены от теплоснабжения, 4-х жилых домов — от горячего водоснабжения. Под отключение от тепла также попадают три детских и одно лечебное учреждения. Среднее время отключения составит менее 7 часов. В Ленинском районе по улице Пархоменко в районе дома №100 ремонтные работы будут проводиться без отключения потребителей, сообщили в пресс-службе СГК.

С 10 часов утра 28 декабря ремонтные бригады будут работать на 10 участках теплотрасс, большая часть из которых — на внутриквартальных сетях. Основные работы будут завершены до 17 часов 28 декабря.

В компании рассказали, что в преддверии новогодних праздников специалисты теплотранспортного подразделения Сибирской генерирующей компании прикладывают максимальные усилия по устранению выявленных дефектов на теплосетях. Мэрия и управляющие компании были предупреждены об отключениях заранее.

— Специалисты продолжают выявлять повреждения при плановом обходе теплотрасс — всего с начала отопительного сезона в Новосибирске было выявлено 1188 дефектов. Бывают случаи, когда к нам обращаются организации – просят оказать помощь в наладке параметров на входе теплоносителя в дом. Мы всегда держим на контроле любые нарушения в теплоснабжении потребителей и готовы в любой момент оказать содействие управляющим организациям в случае, если они столкнулись с какими-то проблемами при запуске системы, — прокомментировал заместитель главного инженера по режимам Новосибирской теплосетевой компании Роман Корниенко.

Список домов, попадающих в зону отключения:

Пристанский Переулок, 5в

ул. Никитина, 3, 2/1,

ул. 9 Ноября, 95

ул. Зыряновская, 125

ул. Костычева, 16

Мкр. Горский, 2, 3, 4, 5

ул. Планировочная, 11, 13, 15, 11/1

ул. Театральная, 31

ул. Народная, 61, 63, 57/1, 61/1

Богдана Хмельницкого, 62, 60/1

ул. Д.Донского, 25

ул. Дачная, 23, 23/1, 23/2, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 27, 29, 31

ул. Тургенева, 200

ул. Грибоедова, 73

ул. Селезнева, 40, 38, 36

Также сегодня планируется аварийное отключение одного жилого дома по адресу: 3-й пер.Крашенинникова,9. Время отключения уточняется.

Фото: пресс-служба СГК