Промсвязьбанк расширил программу упрощенного кредитования на основе данных торгового оборота

Кредит может быть получен в рамках кредитной программы «Всё просто!».

Промсвязьбанк и инновационный стартап «Септагон», занимающийся разработкой решений для малого и среднего бизнеса, подписали соглашение о старте проекта кредитования МСБ на основе данных с кассовых терминалов и учётных систем компании «Торговля. Онлайн». Кредит может быть получен в рамках кредитной программы «Всё просто!», разработанной ПСБ для финансирования торговых предприятий по упрощённой процедуре, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Любое торговое предприятие, работающее на программном кассовом и учётном обеспечении «Торговля. Онлайн» может получить финансирование до 1 млн рублей сроком до 12 месяцев без сбора документов или походов в банк — необходимы только данные скоринга с системы. Кредитные средства могут быть использованы для оплаты закупаемой продукции или услуг поставщикам и производителям.

— Мы ценим время клиентов и хотим, чтобы процесс оформления кредита был максимально упрощен, — отметил директор департамента продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПАО «Промсвязьбанк» Иннокентий Воловик. — Внедряя технологии digital-сферы, мы открываем новые условия для развития бизнеса и возможности роста. — Для нас важно, чтобы все пользователи «Торговля.Онлайн» имели доступ к самым передовым финансовым технологиям, и мы рады, что сотрудничество с Промсвязьбанком облегчает нашим клиентам доступ к кредитным банковским продуктам, — комментирует Вероника Шемякина, руководитель программы «Торговля.Онлайн».

Бесплатное программное обеспечение «Торговля.Онлайн» разработано компанией ООО «Септагон». Софт работает на любых устройствах Android, Windows, доступен для скачивания на Play Market, устанавливается на смарт-кассы любых типов, а также подходит к автономным кассам.

Фото: пресс-служба банка