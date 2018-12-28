Банк России отозвал лицензии у пяти форекс-дилеров, сообщается в материалах регулятора. Решение принято в отношении крупнейших организаций на этом рынке: «Альпари Форекс», «Телетрейд Групп» и «Форекс Клуб». Также аннулированы лицензии у «Фикс Трейд» и «Трастфорекс».

В ЦБ указали, что дилеры неоднократно «в течение одного года» нарушали требования законодательства о ценных бумагах, а именно: неисполнение предписания Банка России, представление в Банк России недостоверной отчетности, нарушение сроков представления отчетности в Банк России, нарушение порядка составления отчетности, раскрытие недостоверной информации на сайте Общества в сети Интернет, нарушения в части организации системы внутреннего контроля, ненадлежащая организация системы управления рисками.

Действие лицензий прекращается с 27 января 2019 года. До этой даты компании обязаны прекратить деятельность на рынке ценных бумаг и вернуть клиентам имущество.

Представители «Альпари Форекс» заявили о намерении обжаловать решение ЦБ.

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