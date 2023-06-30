28 июля самый эпатажный артист 90-х ШУРА выступит в родном Новосибирске с программой мегахитов

«Твори Добро», «Холодная луна», «Не верь слезам», «Отшумели летние дожди» и многие другие, не менее родные, хиты прямиком из юности.

Концертная площадка Руки ВВерх! Бар позволит увидеть артиста на расстоянии вытянутой руки и насладиться ярким выступлением.

До и после концерта будет Дискотека 90-х с ведущим и интерактивами с залом, а также мы проведем розыгрыш ностальгических предметов из вашего детства. Приходите пораньше, чтобы занять лучшие места и успеть сделать заказы. Во время концерта обслуживание будет ограничено.

— Сбор гостей: 18:00; Начало концерта: 21:00

— Вход строго 18+, dress-code: нельзя в спортивных штанах

— Если вы выглядите моложе 18 лет, потребуется паспорт

— Сумма стола = посадочное место за столом + вид на сцену на расстоянии вытянутой руки

— В стоимость включены входные билеты, необходимо приобрести

Новосибирск, Красный пр-т, 37, 3 этаж

*билеты без наценки и сервисного сбора можно купить в Руки ВВерх! Бар (Новосибирск, Красный пр-т, 37), а также на сайте Руки ВВерх! Бар