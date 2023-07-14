Рекламодателям

Уголовное дело о разгроме и вымогательстве у букмекерской конторы передано в суд

  • 14/07/2023, 13:58
Автор:
разгром и вымогательство букмекерской конторы
В разгроме принимали участие 11 человек.

В суд направлено уголовное дело в отношении Никулина Константина, обвиняемого в организации совершения преступления и руководившего его исполнением, а также умышленном уничтожение и повреждение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, вымогательстве, незаконном приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия. Также в уголовном деле фигурируют Кролевец Евгений и Даринский Данил, которые обвиняются в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, с причинением значительного ущерба. Об этом сообщила пресс-служба Калининского районного суда Новосибирска.

— В период с 25.03.2022 по 21.09.2022 в результате совместных действий Никулина К.Ю., Кролевца Е.С., Даринского Д.Н. и неустановленных в ходе следствия лиц, численностью не менее 11 человек повреждено и уничтожено имущество, принадлежащее АО «СпортБет» (ЖК-мониторы, телевизоры) на общую сумму 1 838 576 руб., что является значительным ущербом, — говорится в сообщении.

Также Никулин  требовал от сотрудника АО «СпортБет» предполагая, что тот является руководителем указанной организации, передачи ему денежных средств в размере 3 млн рублей.

30 сентября Никулин был взят под стражу.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске вынесли приговор членам «банды Тамерлана».

Фото: freepik.com — freepik

498

Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : уголовное дело разгром букмекерской конторы вымогательство у букмекеров


Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Вернувшийся с СВО житель Бердска открыл кузнечную мастерскую
14/07/23 11:07
Житель Купино погиб в ходе СВО
12/07/23 11:09
ГК «Расцветай» объявила набор добровольцев в отряд операторов беспилотных летательных аппаратов
8/07/23 9:56
Мэр Новосибирска прокомментировал неработающие кондиционеры в новых троллейбусах

Мэр Новосибирска прокомментировал неработающие кондиционеры в новых троллейбусах

Они только недавно получили в город.
Читать статью >>
Новосибирский фестиваль цветов заинтересовал другие города России

Новосибирский фестиваль цветов заинтересовал другие города России

Также муниципалитеты изучают опыт Новосибирска по созданию пешеходной улицы в центре города.
Читать статью >>
Экскурсия по современным мусорным полигонам не смирила новосибирцев с таким соседством

Экскурсия по современным мусорным полигонам не смирила новосибирцев с таким соседством

Концессионер предупреждает, что перенос полигонов приведет к повышению тарифа на утилизацию мусора.
Читать статью >>
В жилмассив Клюквенный начинают строить дорогу

В жилмассив Клюквенный начинают строить дорогу

На эти цели мэрия Новосибирска получила 500 млн рублей.
Читать статью >>
Соблюдения нормативного содержания дорог будут требовать при передаче уборки на аутсорсинг

Соблюдения нормативного содержания дорог будут требовать при передаче уборки на аутсорсинг

Только при выполнении этого критерия работа подрядчиков будет оплачиваться.
Читать статью >>
Для Экономического лицея на Крылово построят новый корпус

Для Экономического лицея на Крылова построят новый корпус

Недавно родители 52 первоклассников пожаловались на то, что у них не приняли документы из-за переполненности школы.
Читать статью >>
https://ru.freepik.com/author/pressfoto

Застройщиков, желающих построить апартаменты, станет меньше

Участники рынка оценили принятые горсоветов Новосибирска инициативы, которые обязывают застройщиков апартаментов площадью более 30 кв метров возводить соцобъекты.
Читать статью >>
В Новосибирской области определили две площадки для базирования беспилотников

Площадку для базирования беспилотников могут разместить в Ложке или на аэродроме Бердск-Центральный

Регион подтвердил намерение участвовать в федеральной программе.
Читать статью >>
смена названия клуба в Новосибирске

Алексей Толоконский высказался по поводу смены названия футбольного клуба Новосибирск

Два основных претендента на новое название: «Сибирь» и «Чкаловец».
Читать статью >>
В библиотеку Новосибирска вернули книгу, которую читатель взял почти 100 лет назад

В библиотеку Новосибирска вернули книгу, которую читатель взял почти 100 лет назад

На протяжении трех поколений книга находилась в архиве семьи.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Денис Евстигнеев, эксперт по франчайзингу и ресторанному маркетингу

Денис Евстигнеев: Опустевшие после ухода иностранцев ниши могут быстро занять франшизы

Эксперты ожидает появления на российском рынке франшиз из Турции, Эмиратов, Китая.
Все материалы
Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей

Новосибирская область получит один миллиард рублей на приобретение 206 автобусов

14/07/2023, 17:05

В Новосибирске задержана управляющая пансионата после смерти 98-летнего ветерана

14/07/2023, 16:10

Сотрудник банка в Новосибирске пришел к должнице на работу публично рассказал о ее долгах

14/07/2023, 15:38

Самолет S7 Airlines до Сочи вынужденно приземлился в Новосибирске

14/07/2023, 15:15

В Омской области создали совет при губернаторе по улучшению качества жизни населения региона

14/07/2023, 15:09

На проектирование Дзержинской линии метро в Новосибирске выделено 540 млн рублей

14/07/2023, 14:55

Мэр Новосибирска прокомментировал неработающие кондиционеры в новых троллейбусах

14/07/2023, 14:16

28 июля самый эпатажный артист 90-х ШУРА выступит в родном Новосибирске с программой мегахитов

14/07/2023, 14:00

Новосибирский фестиваль цветов заинтересовал другие города России

14/07/2023, 13:50

В Новосибирске можно пройти обучение правилам безопасного вождения электросамокатов

14/07/2023, 13:45

Новые светофоры и пешеходные переходы появятся в Калининском районе

14/07/2023, 13:36

В Новосибирской области 16-летнего подростка убило ударом молнии

14/07/2023, 13:10

Экскурсия по современным мусорным полигонам не смирила новосибирцев с таким соседством

14/07/2023, 13:01

В жилмассив Клюквенный начинают строить дорогу

14/07/2023, 12:29

Незаконная охота обернулась для жителя Искитима Новосибирской области штрафом в размере 400 тысяч рублей

14/07/2023, 12:27

Легендарная группа “Фактор 2” даст концерт в Новосибирске

14/07/2023, 12:19

Соблюдения нормативного содержания дорог будут требовать при передаче уборки на аутсорсинг

14/07/2023, 12:13

Благоустройство дворов Хилокского микрорайона завершено раньше срока

14/07/2023, 11:49

Для Экономического лицея на Крылова построят новый корпус

14/07/2023, 11:48

После вмешательства прокуратуры на ремонт центральной городской больницы в Бердске выделено 14 млн рублей

14/07/2023, 11:36
Популярное

28 июля самый эпатажный артист 90-х ШУРА выступит в родном Новосибирске с программой мегахитов

14/07/2023, 14:00

Легендарная группа “Фактор 2” даст концерт в Новосибирске

14/07/2023, 12:19

Правительство увеличило до 6 млн рублей максимальный размер кредита по сельской ипотеке

12/07/2023, 14:37

В Новосибирской области 11-летняя девочка стала мамой

11/07/2023, 17:33

Мошенники предлагают работу по оценке онлайн-кинотеатров

07/07/2023, 17:05

Продать жилье, приобретенное в ипотеку с маткапиталом станет легче

06/07/2023, 16:19
Новости компаний

Клиенты ВТБ отправили в дружественные страны более 100 тыс. переводов

14/07/2023, 14:58

В Новосибирской области при участии Сбера реализован I этап внедрения «Карты жителя»

14/07/2023, 13:46

Банк Уралсиб открыл бизнес-клуб в Новосибирске

14/07/2023, 11:35

Новосибирский производитель овощей ускорит упаковку продукции

13/07/2023, 15:29

Объём выдач ипотеки на загородную недвижимость достиг 30 млрд рублей

13/07/2023, 14:42

Оформите овердрафт при оборотах по счету от 3 месяцев

13/07/2023, 14:14

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска