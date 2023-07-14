Уголовное дело о разгроме и вымогательстве у букмекерской конторы передано в суд

В суд направлено уголовное дело в отношении Никулина Константина, обвиняемого в организации совершения преступления и руководившего его исполнением, а также умышленном уничтожение и повреждение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, вымогательстве, незаконном приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия. Также в уголовном деле фигурируют Кролевец Евгений и Даринский Данил, которые обвиняются в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, с причинением значительного ущерба. Об этом сообщила пресс-служба Калининского районного суда Новосибирска.

— В период с 25.03.2022 по 21.09.2022 в результате совместных действий Никулина К.Ю., Кролевца Е.С., Даринского Д.Н. и неустановленных в ходе следствия лиц, численностью не менее 11 человек повреждено и уничтожено имущество, принадлежащее АО «СпортБет» (ЖК-мониторы, телевизоры) на общую сумму 1 838 576 руб., что является значительным ущербом, — говорится в сообщении.

Также Никулин требовал от сотрудника АО «СпортБет» предполагая, что тот является руководителем указанной организации, передачи ему денежных средств в размере 3 млн рублей.

30 сентября Никулин был взят под стражу.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске вынесли приговор членам «банды Тамерлана».