29 апреля в Новосибирске речной флот откроет навигацию по Оби

В Новосибирске запустят теплоходы по Оби на два дня раньше, чем планировалось, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на сайт «Речфлота».

– Решили отправить наши теплоходы в водные просторы с пятницы, 29 апреля, чтобы не пропустить ни одного тёплого дня. В воскресенье, 1 мая, состоится торжественное открытие сезона в 14:00 и в 20:00 насыщенная программа с призами, – говорится в сообщении «Речфлота».

Так, 29 апреля, теплоход выполнит четыре рейса до острова Кораблик: в 13:30, 15:00, 16:30, 18:00. В 19:30 пассажиры смогут посетить прогулочную экскурсию «История города N», а в 21:00 – «Романтический вечер на Оби».

В субботу, 30 апреля, у теплохода будет тот же маршрут, а рейсы до острова Кораблик увеличат до 5, первые пассажиры отправятся в 12:00. Экскурсия до «История города N» и «Романтический вечер на Оби» также намечены на 19:30 и 21:00.

Для взрослого цена билета до острова Кораблик стоит – 350 рублей, детский 250 рублей.

Аудиоэкскурсия «История города N» взрослому обойдется в 500 рублей, детский билет 350 рублей.

Дороже выйдет «Романтический вечер на Оби». На двоих билет стоит 800 рублей, на одного – 500 рублей.