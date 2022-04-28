Сергея Проничева перевели под домашний арест

Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство защитника Сергея Проничева об изменении меры пресечения в отношении обвиняемого с заключения под стражу на более мягкую. Проничева отправили под домашний арест на 2 месяца — до 27 июня, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, что уголовное дело в отношении Сергея Проничева и журналиста Николая Сальникова было возбуждено после появления сюжета, повествующего о криминальном прошлом новосибирских политиках, связанных со спортклубом «Успех». Авторы фильма анонсировали следующие серии и, по предварительной информации, некоторым из показанных в сюжете политиков предлагали сделку по оплате невыхода продолжения в широкое медиапространство.

Проничев и Сальников были задержаны в апреле 2021 года. Изначально оба подозреваемых находились под стражей. В сентябре представитель защиты Сергея Проничева сообщала о его противоправном переводе в карцер. Что касается Николая Сальникова, то в середине августа суд Центрального района Новосибирска изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Но после того, как в конце августа подозреваемый совершил попытку побега, он был возвращен под стражу. В феврале 2022 года суд вынес Сальникову приговор: два года лишения свободы условно и выплата штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Еще один подозреваемый по делу о медиашантаже — медиаменеджер Евгений Кузьменко — в настоящее время находится под подпиской о невыезде. Предположительно столь мягкая мера пресечения в отношении подозреваемого избрана из-за его сотрудничества со следственными органами.

Напомним, что Сергей Проничев в 2019 году анонсировал участие в выборах мэра Новосибирска, однако впоследствии отозвал свою кандидатуру.