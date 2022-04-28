ВТБ в Новосибирске в 3 раза увеличил объем рефинансирования «семейной» ипотеки

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года объем сделок увеличился более чем в три раза. В целом по России более 2 тысяч заемщиков перевели свои жилищные кредиты в ВТБ, рефинансировав их по этой программе. Общий объём выдач вырос почти в 4 раза и превысил 6 млрд рублей.

Наибольшая активность клиентов наблюдается в Московском регионе, где семьи с детьми уже рефинансировали свои кредиты на 2,6 млрд рублей. На втором месте – Санкт-Петербург и Ленобласть (860 млн рублей). Новосибирская область входит в топ-5 регионов по объему сделок после Республики Татарстан (около 200 млн) и Нижегородской (186 млн).

«Несмотря на повышенный уровень ипотечных ставок на рынке у заемщиков по-прежнему остается возможность рефинансировать свою ипотеку – в рамках «семейной» программы. Важно, что эта государственная мера действует для клиентов, у которых недавно появился ребенок. Обычно в этот период родители несут дополнительные расходы, поэтому вопрос сохранения семейного бюджета для них особенно актуален. Считаем, что на фоне текущих событий наша задача как банка – усилить помощь социально значимым категориям населения и применять все возможности для снижения их финансовой нагрузки», – прокомментировал вице-президент, зам руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ (ПАО) Евгений Дячкин.

Кредит на покупку жилья в рамках «семейной» ипотеки в ВТБ доступен по ставке на 0,3 п.п. ниже установленного правительством уровня – от 5,7% (от 4,7% в ДФО). Дисконт предлагается заемщикам, использующим сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. В случае рефинансирования ранее выданных ипотечных кредитов ставка составит 6% (5% в ДФО).

Общий объем выдач по «семейной ипотеке» в ВТБ с начала года приблизился к 90 млрд рублей и почти в восемь раз превысил результат за аналогичный период 2021 года. Программой воспользовались уже около 18 тысяч заемщиков.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам первого квартала 2022 года банк оформил около 66 тысяч жилищных кредитов на 272 млрд рублей. Это на четверть превышает результат за январь-март прошлого года.