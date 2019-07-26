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2ГИС нанёс на карту контейнеры для стекла и пластика

Они обозначены синими точками на карте.
  • 26/07/2019, 11:37
2ГИС нанёс на карту контейнеры для стекла и пластика

Места можно найти на сайте и в мобильном приложении 2ГИС для iOS и Android по запросам «мусорные контейнеры», «пункты приёма батареек», «контейнер для пластика», «сдать аккумуляторы», «раздельный сбор мусора». В результатах поиска появится список контейнеров или организаций, которые принимают отходы. Контейнеры, боксы и пункты приёма обозначены синими точками на карте, сообщили в пресс-службе 2ГИС.

Отмечается, что сейчас на карте 2ГИС есть информация о 23 тысячах контейнеров для раздельного сбора мусора. Больше всего точек приходится на крупные города: в Москве 2317 таких контейнеров, в Уфе — 1796, в Волгограде — 1128, в Казани — 1092, в Екатеринбурге — 914, в Омске — 827, в Новосибирске — 741. В контейнеры этого вида можно принести заранее рассортированные отходы: пластик, стекло и бумагу.

Ещё около 28 тысяч мест — это пункты, где принимают отходы одного типа. Туда можно сдать, например, ртутные термометры, люминесцентные лампы, использованные батарейки для последующей утилизации. В Москве таких пунктов 3800, в Санкт-Петербурге — 1977, в Нижнем Новгороде, Уфе, Казани и Новосибирске — более 1000.

Фото: скриншот карты 2ГИС

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