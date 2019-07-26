Средний возраст продаваемой машины в Новосибирске увеличился на 7 месяцев

Средняя стоимость продаваемой машины в Новосибирске составила 597,8 тыс. рублей. Это на 4,8% больше, чем в первом полугодии прошлого года, и на 3,8% больше от общероссийского показателя 575 тыс. рублей. К таким выводам пришли эксперты Авто.ру, исследовав рынок подержанных автомобилей в первом полугодии 2019 года.

Отмечается, что средний возраст продаваемой машины увеличился на 7 месяцев и составил 13 лет и 9 месяцев. Для сравнения самый возрастной автопарк в Омской области и Красноярском крае, где возраст автопарка в среднем 14,1 лет, а самый молодой в Татарстане — 9 лет в среднем.

Самая популярная марка в объеме предложений и в доле спроса (то есть по количеству просмотров телефона продавца в объявлении на Авто.ру) в Новосибирске — Toyota с долей 20,2% и 21,1%, следом российская Lada 10,6% и 15,5%, замыкает тройку Nissan с показателями 9,8 % в предложениях и 8,3% в спросе.

— Такое расположение сил сохраняется на протяжении нескольких лет — новосибирцы проявляют стабильный выбор в своих предпочтениях, — отмечают эксперты Авто.ру.

Топ моделей в предложениях возглавляет Toyota Corolla (2,5% и 3,1%), следом еще одна модель этой марки — Camry, чья доля в предложениях составила 2,2% от общего количества продаваемых автомобилей с пробегом, а спрос составил 2,3%. Таким образом модель Автоваза 2107 оказался популярнее в спросе, чем премиальная иномарка. У «семерки» 1,2% в предложениях и сразу 2,6% в доле спроса.

Самый распространённый тип кузова — седан. В объёме всех предложений в регионе доля таких машин 36,8%, а спрос на них составляет 40,6%. Следом с небольшим отрывом кроссоверы — (34,5% и 24,9%), замыкают тройку хэтчбеки — 14,0% и 15,8%.

Фото: Ростислав Нетисов