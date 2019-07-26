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700 метров «умных» труб укладывают энергетики на Обской

  • 26/07/2019, 11:05
С начала лета Сибирская генерирующая компания развернула капитальные ремонты на магистральных теплосетях в Новосибирске.

700 метров «умных» труб укладывают энергетики на ОбскойПо заказу энергетиков привлеченные подрядные организации заменят 5 километров трубопроводов на 12 участках.

На трех объектах в этом году будут укладывать так называемые «умные» трубы: на улице Мира, улице Обской и на улице Фабричная. Общая протяженность современных магистралей 960 метров.

«Умная» труба оснащена системой оперативно-диспетчерского контроля, которая позволяет в режиме онлайн выявлять дефект трубопровода и определять место его возникновения. Система представляет собой провода, которые встроены в тепловую изоляцию трубы, которые подают сигнал специальным устройствам — коверам, или переносным коммуникаторам. Снимать информацию с коверов специалисты могут на месте, делая объезды теплотрасс и подключаясь к ним с помощью компьютера, и дистанционно, когда данные автоматически передаются в диспетчерскую. Таким образом, состояние такой теплосети находится под постоянным контролем энергетиков.

На улице Обской специалисты уже приступили к укладке и монтажу новых труб и лотков. За последние три года на этой теплотрассе, диаметром 500 мм и протяженностью 700 метров (в однотрубном исполнении), было выявлено и устранено 12 серьезных дефектов. На сегодняшний день уже демонтировали 196 метров старых труб. От исправности этой теплосети зависит теплоснабжение 48 объектов, в том числе, 30 жилых домов, 2 школ, детского сада и 12 прочих зданий. Стоимость капитального ремонта на этом объекте – 50 млн рублей.

В настоящее время полным ходом идут работы по капремонту на всех запланированных участках магистральных теплосетей: на Ветлужской, Мичурина, Мира, Семьи Шамшиных, Фабричной, Деповской, Д. Бедного, Красном Факеле, Вокзальной магистрали и на двух участках улицы Фрунзе. Суммарно демонтировали 1459 м старых труб и уложили 692 м новых.

Замена крупных участков изношенных теплосетей позволит минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций и ограничения подачи тепла и горячей воды в зимний период.

Актуальная информация размещается в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/sibgenco и на портале СГК Онлайн http://sibgenco.online.

Фото: пресс-служба СГК

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