2ГИС назвал самые популярные компании 2019 года в Новосибирске

Сервис 2ГИС опубликовал результаты своего рейтинга популярных компаний. По итогам 2019-го «Премия 2ГИС» досталась 9 тысячам организаций из 91 города России, Украины, Казахстана и Киргизии, сообщили в прессслужбе компании.

Отмечается, что в отличие от прошлой Премии, организаторы отказались от первого, второго и третьего мест. Все компании в списке по итогам 2019 года — победители. Шорт-лист сформировал специальный алгоритм 2ГИС, который учел активность пользователей, рейтинг и число отзывов, оценки экспертов, поисковые запросы с упоминанием компаний, звонки, переходы на сайты и в соцсети, число построенных в компании маршрутов. Алгоритм не брал в расчет эффект от рекламы в справочнике и на карте.

В Новосибирске 2ГИС награды Премии присуждены в 23 категориях. По версии 2ГИС, в список победителей в городе попали по 13 номинантов в рубриках — «Пивные бары», «Лаунж-бары», «Гостиницы», «Барбершопы», «Театры и музеи», «Супермаркеты», «Кофейни и кондитерские», «Кафе», «Рестораны», «Доставка блюд», «Бани сауны и спа», «Красота», «За городом», «Автосервисы», «Национальные кухни», «Парикмахерские»; 12 мест — «Театры и музеи»; 11 мест — «Стритфуд», «Торговые центры»; 10 мест — «Винные бары»; 9 мест — «Антикафе», 8 мест — «Коктейльные бары», 5 мест — «Парки», «Кинотеатры».

Более подробный список победителей 2019 года можно посмотреть в онлайн-версии справочника.

Фото: pixabay.com, автор- Free-Photos