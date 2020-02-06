Налоговики уточнили процедуру выплаты заработной платы иностранным работникам

Налоговые органы Новосибирской области начали проводить проверку выплаты заработной платы организациями и индивидуальными предпринимателями работникам-иностранцам. По оценкам налоговых органов, в регионе 524 работодателя привлекают на работу иностранных граждан, сообщили в УФНС по Новосибирской области.

— Претензии со стороны налоговых органов может повлечь выплата иностранным работникам, не являющимся налоговыми резидентами, заработной платы наличными денежными средствами из кассы работодателя, — отметил начальник отдела валютного контроля управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Олег Зайцев.

По его словам, выплата работодателем-резидентом работнику-нерезиденту заработной платы в наличной форме не разрешена Федеральным законом от 10 декабря 2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». При этом требование выплачивать заработную плату только в безналичном порядке, на банковский счет, не противоречит Трудовому кодексу Российской Федерации.

— Процедура выплаты заработной платы иностранным работникам считается валютной операцией, и ее нарушение влечет наложение административного штрафа. Так, частью 1 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены минуя счета в уполномоченных банках, предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в размере от 3/4 до полного размера суммы незаконной валютной операции, на должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей, — уточнили в УФНС.

Срок для привлечения к административной ответственности составляет два года с момента выплаты нерезиденту заработной платы из кассы работодателя.

УФНС России по Новосибирской области рекомендует работодателям, во избежание нарушения валютного законодательства РФ, рассмотреть включение в трудовой (коллективный) договор с работником-нерезидентом обязанность работника открыть банковский счет для получения заработной платы.

Фото: pixabay.com, автор- Vertax