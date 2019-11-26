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Истории успеха

Для ТОСЭР Линево уже земли мало

В АИР не исключает, что придется выкупать участки у частных собственников для обеспечения интересов потенциальных резидентов.
  • 26/11/2019, 16:56
тосэр

— По ТОСЭР Линево у нас есть обязательство перед Фондом развития моногородов, согласно которому мы должны были до 2024 года привлечь на территорию 8 компаний-резидентов. Эти обязательства мы закрыли в 2019 году, —сообщил на круглом столе «Экономика и промышленность Новосибирской области в 2019 году — подъем благодаря инвестициям и импортозамещению» генеральный директор ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (АИР) Александр Зырянов.

Потенциальные резиденты изучают ТОСЭР

При этом он подчеркнул, что агентство работает еще с рядом компаний, которые также хотят получить статус резидентов ТОСЭР Линево.

— Там были небольшая площадка, поэтому мы сейчас смотрим земельные участки. Возможно, придется выкупать частную землю под ТОСЭР, — не исключил Зырянов.

По данным регионального Минэкономразвития, инвестсовет Новосибирской области одобрил следующих потенциальных резидентов ТОСЭР «Линево»: ГК «Обувь России», АО «СКТБ “Катализатор”»,   ООО «НПП “Беркут”», ООО «Сибтехарм»,   ООО «Сибгипрошахт»,   ООО «Ависта Модуль Инжиниринг»,   ООО «Квант».   Только один из них — ООО «ЭваЛинк»   (ГК «Обувь России») — пока внесен в реестр Минэкономразвития РФ. Пять компаний обратились в правительство области за предоставлением земельного участка, по некоторым обращениям уже принято решение о выделении площадки без торгов.

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ТОСЭРам могут расширить ОКВЭДы

В ТОСЭР Горный до 2025 года АИР должно привлечь 5 резидентов. Первая компания уже изъявила желание получить этот статус. Еще с несколькими идут переговоры.

— В ТОСЭР Горный ситуация чуть сложнее, чем в Линево, так как там больше вопросов с инфраструктурой. Но перспектив на этой площадке также больше, так как земельный участок, предназначенный под ТОСЭР, составляет порядка 200 га. Туда можно привлекать крупные предприятия, — заявил гендиректор АИР.

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