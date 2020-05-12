2ГИС запускает онлайн-витрины

Городские витрины переходят в онлайн — 2ГИС запустил новую опцию, благодаря которой более 300 тысяч компаний общепита, образовательных услуг и других сфер бизнеса в России смогут бесплатно показать свои товары и услуги в приложении и привлечь клиентов, сообщили в пресс-службе 2ГИС.

Теперь любая компания может разместить в своей карточке в 2ГИС список товаров с ценами. Бизнесы, которые хотят выделиться на фоне других, могут воспользоваться опцией «Витрина». Товары в карточке будут дополнены фото, описанием и кнопкой «Заказать», а лучшие предложения пользователи увидят сразу при открытии карточки. Заведениям общепита, языковым школам и другим образовательным сервисам и компаниям сферы услуг опция «Витрина» доступна бесплатно до конца июня.

— Витрина — это возможность наглядно представить товар, заинтересовать клиента. Мы понимаем, что сейчас особенно важно поддержать компании сферы услуг, поэтому для них мы сделали специальное предложение — витрина будет бесплатна на ближайшие пару месяцев, — комментирует вице-президент по коммерции Кирилл Кукарцев. Опция будет доступна для России, Казахстана, Украины и Узбекистана.

Сейчас каждое третье открытие карточки компании в 2ГИС заканчивается звонком в компанию. За первую половину апреля количество переходов из карточек компаний в мессенджеры выросло на 20%, а компании с фотографиями в карточке получают на 10% больше внимания пользователей.

Фото предоставлено пресс-службой компании