Ионы вместо мазута

Инженеры факультета энергетики НГТУ НЭТИ и команды «КОТЭС Инжиниринг» провели первые открытые горячие испытания новой технологии розжига пылеугольных котлов без использования мазута, которая позволит отказаться от использования мазута для растопки, сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ. Время непрерывной эксплуатации горелочного устройства новосибирских инженеров составляет более 2000 часов, в то время как горелка с электродуговым плазматроном может работать около 200 часов.

Разработка представляет собой комплекс в составе горелочного устройства, источника питания, системы мониторинга и управления. При работе этого комплекса на станции вместо мазута для растопки котла используется пылеугольное топливо (смесь воздуха и угольной пыли). Технические решения новосибирских изобретателей защищены патентами РФ.

Отмечается, что процесс воспламенения происходит благодаря сложному составу ионов. Энергия электрического поля, которая поступает от источника питания, переводится в энергию химических реакций горения при температурах окружающей среды. Такая температура воспламенения топлива позволяет снизить количество выбросов опасных веществ в атмосферу.

Открытые испытания новой технологии безмазутного розжига пылеугольных котлов прошли на огневом стенде мощностью 5 МВт на площадке Института теплофизики СО РАН. Познакомиться с новой технологией на презентационные испытания приехали представители нескольких новосибирских предприятий.

По словам разработчиков, технология позволит снизить выбросы опасных веществ и увеличить экономическую эффективность котлов теплоэлектростанций.

— Установка позволит экономить ресурсы. Срок окупаемости внедрения этой технологии от 2 до 5 лет. В отличие от угля мазут — более дорогое топливо, которое с каждым годом растет в цене. К тому же мазут облагается еще и дополнительным налогом. Цена еще возрастет. С 1 апреля этого года введен дополнительный акциз на мазут. Использование мазута в несколько раз дороже, чем использование угля. Тенденция роста стоимости сохранится. Это связано с тем, что глубина переработки нефти увеличивается, а мазут, в свою очередь, является тяжелой фракцией, то есть остатком от переработки. Из-за этого снижается качество мазута, а также растет и его цена, — рассказал ассистент кафедры тепловых электрических станций НГТУ НЭТИ Денис Синельников.

Группа КОТЭС планирует установить на базе кафедры тепловых электрических станций НГТУ НЭТИ лабораторную установку для исследования экологических эффектов от применения технологии электроионизационного воспламенения. Это позволит подтвердить экологическую эффективность сжигания угольной пыли при помощи технологии электроионизационного розжига.

— Мазут — это более грязное топливо, чем уголь. Из-за этого электрофильтры, которые служат для очистки дымовых газов, со временем могут выходить из строя. В растопочных режимах те же электрофильтры отключают при сжигании мазута по причине образования вязкой золы. У нас есть основания предполагать, что изобретение, разработанное нашей командой, позволит свести к минимуму опасные выбросы в окружающую среду. Именно это мы планируем выяснить вместе с «КОТЭС Инжиниринг», — говорит Денис Синельников.

Первые варианты реализации технологии были опробованы на тепловых станциях Иркутскэнерго и Красноярской ГРЭС-2. В этих местах успешно прошли закрытые испытания безмазутного розжига угольной пыли на котле БКЗ-420 паропроизводительностью 420 т/час и котле ПК-24 паропроизводительностью 270 т/час.

В настоящее время команда «КОТЭС Инжиниринг» предлагает внедрение технологии безмазутного электроионизационного розжига пылеугольных котлов «под ключ», включая модернизацию конструкции самой горелки, поставку источника питания, а также подключение собственной системы мониторинга, встраиваемую в АСУ ТП станции.

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ