Нарушения санитарного законодательства обнаружены в магазине «Пятёрочка» и кофейне «Discovery Coffee»

Правоохранительными органами, Роспотребнадзором и органами власти за полтора месяца составлено и направлено в суд 963 протокола по разным статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, связанным с мерами по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Общая сумма штрафов на юридических лиц и граждан уже составила более 3,1 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сотрудники полиции продолжают контроль жителей, прибывших c территорий с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и находящихся под 14-дневным медицинским наблюдением по предписанию Роспотребнадзора, поскольку все они могут являться потенциальными носителями инфекции. В отношении 168 человек составлены и направлены в суд административные протоколы по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», из них уже 87 присуждены штрафы на сумму более 1,2 млн рублей. Судом рассмотрены и удовлетворены 16 заявлений Роспотребнадзора о принудительной изоляции в условиях обсерватора и 13 о госпитализации.

Также проводятся профилактические мероприятия с жителями и работниками предприятий, направленные на необходимость соблюдения установленных в регионе правил поведения (ношение масок, соблюдение социальной дистанции, всеобщей самоизоляции и др.). На тех, кто грубо нарушает эти и другие требования, сотрудниками полиции и областных органов власти составлено 733 административных протокола по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», общая сумма штрафов составила 509 тыс. рублей.

Продолжаются проверки соблюдения санитарного законодательства и иных требований при введении режима повышенной готовности в организациях торговли и услуг. Так, представителями органов власти совместно с полицией и Роспотребнадзором 11 мая были выявлены точки продажи одежды в Железнодорожном, Советском и других районах города Новосибирска. Уполномоченными лицами со стороны органов власти возбуждены административные производства по статье 20.6.1 КоАП РФ.

— Грубые нарушения обнаружены в одном из филиалов сети продовольственных магазинов «Пятёрочка» – здесь сотрудники не носили головные уборы, также отсутствовали маркировки на предметах для уборки. Подобные нарушения выявлены в кофейне «Discovery Coffee»: персонал не соблюдал необходимые меры по дезинфекции, в помещении отсутствовали дезинфицирующие средства. Сотрудниками управления Роспотребнадзора по Новосибирской области возбуждены административные производства по статье 6.3 КоАП РФ. Отметим, что всего по этой статье на юридических лиц составлено и направлено в суд 59 административных протоколов, из них 39 уже присуждены штрафы на общую сумму свыше 1,3 млн рублей, вынесено 12 решений о приостановлении деятельности, — говорится в сообщении пресс-службы.

В местах въезда на территорию Новосибирской области продолжают функционировать 7 контрольно-пропускных пунктов, где ведется работа по контролю за перемещением автотранспорта между регионами. Предусмотрено анкетирование граждан о цели поездки, сроках и месте пребывания на территории другого субъекта РФ вне места проживания, контактных данных для связи с гражданином. Также проводится информирование о действующих в регионе ограничительных мероприятиях, принятых в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Всего с конца апреля проверено 12681 транспортное средство, гражданам выдано 6399 уведомлений, проведено 17418 профилактических бесед.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru