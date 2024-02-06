30% квартир не проданы в новостройках Новосибирска

Количество непроданных квартир в домах Новосибирска не является критическим. Об этом на брифинге заявил заммэра, начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев.

— Я не вижу в ситуации с не проданными квартирами в новостройках Новосибирска ничего критического хотя бы потому, что ни один банк ни по одному проекту не повысил ставку, — подчеркнул чиновник.

По его оценке, в уже введенных в эксплуатацию объектах не проданы 30% квартир. Управляющий ООО «Выставка новостроек» Григорий Якобсон также считает, что на рынке у застройщиков Новосибирска зависли около 30% непроданных квартир.

— Есть проблема с реализацией. Она возникла в этом году из-за субсидирования ставки, которую требуют банки: клиенты настаивают на господдержке, а не на текущих рыночных ставках ― и банки требуют субсидию от застройщиков, — комментирует эксперт. — Для застройщиков это увеличивает себестоимость строительства жилья, поэтому сколько смогли — столько продали. Кроме того, не все девелоперы правильно рассчитывают потенциал земельного участка, не обращают внимание на то, что в локации может не хватать школ, детских садов. Именно поэтому одни объекты продаются в первый месяц от начала строительства, а другие висят у застройщика еще 2-3 года после сдачи, и ему приходится дисконтировать, чтобы их реализовать.

На долю нераспроданных квартир, по мнению Григория Якобсона, также влияет сезонность и еще ряд факторов. При этом он подчеркнул, что по каждому объекту у застройщика согласована финмодель с банком, поэтому он должен продавать квартиры по 214-ФЗ.

— Если девелоперы оформят квартиры на себя, то уже не смогут с ними попасть ни в одну госпрограмму, — поясняет собеседник Infopro54. — Так что потихоньку все продают, и цены на рынке при этом не снижаются. 30% зависших квартир в новостройках на стоимость квадратного метра в Новосибирске влияния сегодня не оказывают.

Независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев 31 января в своем телеграм-канале сообщал, что доля квартир в сданных домах в общем объеме предложений от застройщика в городе выросла за 12 месяцев в два раза ― с 8,3 до 16,5%

Расчет по сайту агрегатора ДОМ.РФ показывает, что после ввода дома у застройщика остаются непроданными в среднем 25,5% квартир.

— Если сравнить показатели топ-10 по объему ввода в 2023 году, то самый высокий процент проданных площадей ― у компании «Брусника» — 92%, самый низкий ― у ГК «Расцветай» ― чуть больше 50%. Большой запас непроданных квартир в сданных домах и у ГК «Жилищная инициатива», но у застройщика минимальная закредитованность, — комментировал Сергей Николаев. — У [региональных] лидеров по объему ввода в 2023 году ― КПД «Газстрой», ООО «Энергомонтаж», ГК «Союз», ГК «Мета», ООО ПСФ и ГК СМСС ― доля проданных квартир на момент сдачи дома — от 80 до 83%, остатки ― на уровне рентабельности.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что в среднем в 2023 году 23% квартир на момент ввода дома в эксплуатацию оставались у застройщика. Эксперт также отмечала, что 36% компаний-застройщиков продают менее 75% площадей к моменту сдачи объекта.