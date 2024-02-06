Подростков, «отписавших» 15-летнего школьника, задержали в Новосибирске

В Новосибирске задержаны подростки, устроившие самосуд над 15-летним школьником в Кировском районе города.

— Подростки, избившие 15-летнего школьника, были задержаны. Сейчас с ними проводятся следственные действия, — сообщил Infopro54 источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 21 января в частном секторе, где проживает пострадавший. Компания подростков, называющая себя скинхедами, вызвала 15-летнего Дениса из дома, чтобы предъявить претензии за «не пацанские» поступки. Словесные «предъявы» практически сразу перешли в избиения.

Когда Денис увидел в руках одного из нападавших перцовый баллончик, он начал просить не заливать ему в глаза. Однако «пацан» пинком поставил оппонента на колени и распылил ядовитую жидкость в глаза. Мальчик упал в сугроб, чтобы снегом промыть обожженные глаза, но его тут же оттащили продолжили наносить удары. К избиениям подключился еще один участник группировки: с ножом в руках он подскочил к скорчившемуся от боли Денису и начал обрезать ему волосы.

После публичного унижения «пацаны» пнули лежащего на снегу мальчика, бросили фразу из скандально известного сериала «Ты отписан» и покинули «поле боя».

С многочисленными гематомами, травмами лица и ожогами глаз Денис попал в больницу.

Снятое на телефон видео попало в соцсети. После публикации в СМИ полиция начала проверку, а СК возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство». Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование инцидента.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске семье пострадавшего от побоев подростка мигранты выплатили моральный ущерб спустя полгода после решения суда после вмешательства общественников. В судебном процессе мигранты предлагали чайник и утюг в качестве моральной компенсации избитому мальчику.

*Имя подростка изменено.