Самый мощный вычислительный кластер за Уралом заработал в Новосибирской области

Суперкомпьютерный центр, созданный на базе Института теплофизики СО РАН по программе обновления приборной базы национального проекта «Наука и университеты», инициированного Президентом России, достиг мощности 300 TFLOPS (триллионов операций с плавающей точкой в секунду). Суперкомпьютерный центр призван решать задачи новой энергетики, двигателестроения, авиации. С оснащением и работой центра в ходе пресс-тура 6 февраля ознакомился министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.

«Данный кластер «Каскад» создан в рамках инициативы «Открытие центров, лабораторий, запуск исследовательской инфраструктуры» Десятилетия Науки и технологий РФ и нацпроекта «Наука и университеты». Центр дает возможность ученым моделировать различные физические процессы, в том числе горения газообразного, жидкого, пылеугольного и водоугольного топлива. Такой кластер позволяет иметь в регионе собственную доступную вычислительную инфраструктуру для выполнения оперативных задач для нужд промышленности. Наша главная задача продуктивно выстроить производственные цепочки, сблизить научные и промышленные организации, обеспечить комфортные условия для совместной работы», – отметил министр.

По словам директора Института теплофизики имени С.С. Кутателадзе СО РАН Дмитрия Марковича, центр будет самым крупным в регионе до 2025 года, когда будет построен суперкомпьютерный центр (СКЦ) «Лаврентьев». В частности, он прокомментировал:

«В конце прошлого года мы перешагнули своеобразный критический порог вычислительных мощностей, который составляет тысячу ядер CPU и порядка десятка GPU. Для научных исследований пиковая производительность нашего суперкомпьютера самая большая за Уралом. При помощи суперкомпьютера «Каскад» выполняется ряд фундаментальных и прикладных проектов».

В частности, мощности кластера позволяют проводить математические расчеты при проектировании газотурбинных установок и авиационных двигателей на последних этапах разработки, перед запуском в серийное производство, что позволит сократить стоимость работ и сроки запуска.

Примером мультидисциплинарной задачи является совместный проект с НГУ, Институтом гидродинамики СО РАН, а также Национальным медицинским исследовательским центром имени Е.Н. Мешалкина. Цель проекта заключается в создании модели и оценке рисков разрыва аневризмы брюшной аорты с помощью искусственного интеллекта, который анализирует клинические данные, снимки компьютерной томографии и реконструирует геометрию аневризмы.

Вадим Васильев посетил молодежные лаборатории Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, специализирующиеся на изучении энергетических проблем теплоэнергетики и использовании искусственного интеллекта в энергетических технологиях. Министр отметил, что на меры поддержки (стипендии, премии, гранты) молодых ученых в этом году из областного бюджета будет направлено более 22,5 млн рублей. За предыдущий год количество получателей поддержки по грантам и стипендиям выросло вдвое.