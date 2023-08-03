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300 миллионов рублей потратят на реконструкцию старой крепости в Новосибирской области

  • 03/08/2023, 11:22
300 миллионов рублей потратят на реконструкцию старой крепости в Новосибирской области
В Колыванском районе планируют восстановить Чаусский острог. Исторический проект уже вызвал интерес у туристов.

Идея восстановить старинную крепость принадлежит новосибирскому бизнесмену Владимиру Курдюмову. Он известен тем, что создал в областном центре музей «Галерея времени» на Мочищенском шоссе. Чаусский острог имеет все шансы стать одним из популярных туристических мест в регионе. Предприниматель намерен построить здесь всю необходимую инфраструктуру – гостиницу, кафе, парковки.

— Воссозданный острог будет располагаться не на своем историческом месте, а в трех километрах от него, в поселке Большой Оеш, где каждый год проводится фестиваль “Сибирский огонь”. По проекту в восстановленном остроге туристов ждёт немало интересного. Крепость и часовня будут воссозданы из дерева с учётом исторических нюансов. Будут здесь и пушка, палящая в 12 часов, а ещё кузня, гончарная мастерская, в избах — мини-музеи, посвященные ремеслам 300-летней давности. Можно увидеть своим глазами, как наши предки пряли, вышивали и готовили, — прокомментировал Владимир Курдюмов.

Известно, что Чаусский острог был построен для охраны границ Российского государства ещё в 1713 году. Идеей восстановления крепости загорелись многие энтузиасты – начать строительство готовы бригады местных мастеров. Проект получил и поддержку властей. На реконструкцию планируют потратить порядка 300 миллионов рублей – это средства из бюджетов различных уровней, а также частные вложения предпринимателя.

Фото предоставлено парком музеев “Галерея времени”

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : реконструкция острог крепость Колывань


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