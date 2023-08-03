Сибирякам стали чаще приходить фишинговые рассылки от мошенников

Жители Сибирского федерального округа, в том числе новосибирцы, стали чаще получать фишинговые рассылки от мошенников. К таким выводам пришли эксперты МТС Red. Чаще всего мошенники пытались обмануть сибиряков, предлагая вложиться в акции компаний с нереально высокой доходностью. Таких сообщений было почти 15%. Отмечается, что больше подобных сообщений получили только жители Приволжского федерального округа – 24,6%.

Предупреждения о якобы неоплаченном штрафе, задолженности или нарушении законодательства получили около 12% респондентов.

Также СФО вошел в тройку федеральных округов, где мошенники чаще всего просили пользователей ввести паспортные данные.

— У россиян в целом злоумышленники чаще всего пытались получить данные банковских карт – опрос выявил 35,8% подобных случаев. Еще в 24,4% случаев целью мошенников были паспортные данные и в 17,9% случаев – логины и пароли для входа в онлайн-банк или иной сервис, — отметили в компании.

Аналитики МТС Red констатировали, что в первом полугодии 2023 года 35% пользователей сталкивались с фишингом два и более раз в месяц, и еще 21,4% пользователей – раз в месяц. Не получали фишинговых писем менее 25% респондентов. Общий объем фишинга в стране в первом полугодии 2023 года вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом.

Фишинг – вид интернет-мошенничества, в ходе которого злоумышленники массово рассылают электронные письма или сообщения в мессенджерах, содержащие вредоносные вложения или ссылки.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцев предупредили о мошенниках, предлагающих летний отдых детей.