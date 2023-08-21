300 наркотических таблеток отобрали у новосибирца на железнодорожной станции

В Новосибирске транспортные полицейские изъяли из незаконного оборота 300 таблеток «Экстази». Это произошло в Ленинском районе города на железнодорожной станции «Новосибирск-Западный».

— Во время личного досмотра задержанного правоохранители обнаружили и изъяли несколько десятков полиэтиленовых свертков с таблетками, которые по заключению экспертизы являются наркотическим средством МДМА или «Экстази». В общей сложности из незаконного оборота изъято 300 таблеток, — сообщили в транспортной полиции.

Дальше оперативники нагрянули с обыском в дом к задержанному. Там обнаружили весы, упаковочные материалы и сто тысяч рублей, полученных от противоправной деятельности.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере, расследование которого на сегодняшний день завершено.