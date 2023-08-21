Депутат Антонов высказался по поводу крушения станции «Луна-25»

Депутат Горсовета и советник губернатора Новосибирской области Ростислав Антонов прокомментировал крушения станции «Луна-25». Об этом он рассказал на своей страницы ВКонтакте.

— Возвращение России к лидерству в космической гонке идет не без сложностей. Враги уже сплясали на костях упавшего корабля, — отметил депутат.

По его мнению, необходимо проанализировать причины аварии, исправить их и запустить повторную миссию.

Напомним, что с космодрома Восточный стартовала автоматическая межпланетная станция «Луна-25». Предыдущий советский космический аппарат — «Луна-24» — был отправлен к спутнику Земли в 1976 году.

Посадка аппарата на поверхность Луны ожидалась 21 августа в районе к северу от кратера Богуславский. Однако 19 августа станция перестала подавать сигналы.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» изготовлена Ракетно-космическим центром «Прогресс», разгонный блок «Фрегат» и автоматическая станция «Луна-25» — Научно-производственным объединением имени С. А. Лавочкина (входят в Роскосмос). Это был 11-й пуск российской ракеты-носителя в 2023 году, в том числе третий с космодрома Восточный. Для «Союза-2.1б» данный полет стал 65-м, для семейства «Фрегатов» — 117-м в истории.

Ранее редакция сообщала о том, что российская автоматическая станция впервые приземлится на Южном полюсе Луны.