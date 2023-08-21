Магнитная буря ожидается 26 августа в Новосибирске

В Новосибирске на этой неделе ожидается магнитная буря, которая достигнет уровня G1. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, изменения в магнитосфере произойдут в субботу, 26 августа.

Магнитная буря уровня G1 считается слабой, но не безвредной.

— Уровень солнечной активности достиг в июне-июле 2023 года максимальных значений за последние 20 лет. Индексы, по которым меряется сила солнечного цикла, превысили пиковые значения предыдущего, 24-го солнечного цикла, достигнутые в 2012-2014 годах, — отметили в лаборатории.

Почувствовать последствия возмущения магнитного поля земли смогут метеочувствительные люди. Наиболее частыми симптомами, возникающими в период активности таких бурь, являются: резкая смена настроения, раздражительность, тревожность, панические атаки, головная боль и головокружение, нарушение сна, скачки артериального давления, упадок сил.

Ранее редакция сообщала о том, что магнитная буря придет в Новосибирск 17 августа.