306 семей открыли личные подсобные хозяйства по соцконтракту в Новосибирской области

Замначальника управления организации социальных выплат минтруда и соцразвития Новосибирской области Дмитрий Радич отметил, что соцконтракт дает возможность новосибирским семьям, которые пребывают в трудной жизненной ситуации, расширять личное подсобное хозяйство и реализовывать продукцию собственного производства либо получить новую профессию и открыть свое дело. Так как основная цель – помочь семье перейти на самообеспечение, выплаты по соцконтракту используются исключительно по целевому назначению.

Бюджет текущего года на эти цели — порядка одного миллиарда рублей.

В пресс-службе регионального правительства рассказали о многодетной семье Агафоновых из Искитимского района, в которой старшие дети приняли решение разводить перепелов. На свои сбережения они приобрели несколько десятков яиц и маленький инкубатор. В конце прошлого года взрослые Агафоновы заключили социальный контракт на ведение личного подсобного хозяйства и на полученные средства приобрели большой инкубатор, корм и инкубационные яйца, из которых вывелось 600 кур-бройлеров.

В настоящее время подворье представляет собой отдельный двухэтажный птичник, где растут сотни перепелок и бройлеров, есть помещение для разделки туш и спецмашина для ощипывания перьев.

Чтобы оформить социальный контракт, необходимо подать заявление на портале Госуслуг, либо обратиться в МФЦ или центр соцподдержки населения по месту жительства.