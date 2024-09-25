Более 6 тысяч тонн лимонов, имбиря и чеснока были ввезены в Сибирь

За период с января по август 2024 года сибирские таможенники зарегистрировали импорт более 6,8 тысячи тонн лимонов, чеснока и имбиря на сумму 8,9 миллиона долларов США. По сравнению с 2023 годом, поставки продуктов для повышения иммунитета в Сибирь выросли в 2,9 и 2,4 раза соответственно.
Основную часть импорта составили поставки из Китая и Узбекистана, особенно лимонов — 4,5 тысячи тонн, что в 12,4 раза превышает прошлогодние объемы. Импорт чеснока достиг 2,2 тысячи тонн, увеличившись на 17%, а имбиря — 156 тонн, показав рост на 9,5%.
Большинство поставок (54%) были осуществлены весной 2024 года. Участники внешнеэкономической деятельности Новосибирской области завезли 826 тонн лимонов, имбиря и чеснока на сумму 1,1 миллиона долларов США, что в 1,8 раза больше, чем в прошлом году.
Ранее редакция сообщала о том, что житель Новосибирска пытался незаконно вывезти полмиллиона рублей в Турцию.
Источник фото: предоставлено пресс-службой Сибирского таможенного управления.
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