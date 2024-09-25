Количество бытовых ожогов возросло в Новосибирской области

С начала 2024 года в регионе выросло количество жертв бытовых ожогов.
В сентябре в Новосибирской области произошло 18 случаев ожогов, в том числе три из них — у детей, в результате неосторожного обращения с огнём.
Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Новосибирской области, наиболее частой причиной ожогов является неправильное использование легковоспламеняющихся жидкостей.
Например, 21 сентября в Тогучинском районе женщина 1960 года рождения получила ожоги кистей рук первой и второй степени, пытаясь разжечь печь с помощью бензина.
МЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности. Так, например, не использовать легковоспламеняющиеся жидкости для розжига печей и каминов.
Ранее редакция сообщала о том, что за неделю произошло более 100 пожаров в Новосибирской области.
Источник фото: Freepik / Автор — rawpixel.com
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