31 декабря может официально стать выходным праздничным днем

Поправки в статью 112 ТК РФ предложила фракция ЛДПР еще в декабре 2020 года, передают «Известия». В соответствии с законопроектом, 31 декабря должен стать выходным днем в праздничные дни новогодних каникул вместо 8 января, который соответственно станет рабочим днем.

Так сложилось, что большинство работников 31 декабря либо берут отгулы, либо оформляют отпуска без содержания, а трудовые функции тех, кто остался на рабочем месте, выполняются не в полном объеме, поясняют авторы проекта.

— Вакханалия у нас творилась несколько лет назад. Приходилось вмешиваться президенту, премьеру, некоторые регионы объявляли выходной в этот день самостоятельно, — отметил Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам Нилова, ранее инициативу сделать 31 декабря выходным днем на регулярной основе по всей России поддерживал и президент Владимир Путин.

По информационным данным издания, Госдума может рассмотреть законопроект в первом чтении уже в декабре.

Ранее редакция публиковала график переноса выходных дней в следующем году.