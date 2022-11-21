Компаниям легкой промышленности готовят новую меру поддержки

— К нам в последнее время поступает много обращений от предпринимателей, которые говорят, что в связи с сильной просадкой рынка потеряли заказы, так как шили чехлы, обивку для машин и т.д. Сейчас у них простаивает хорошая техника, квалифицированные люди. Просят помочь с заказами и загрузить их работой, — сообщил на брифинге начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин.
Сегодня на коллегии мэрии Новосибирска, по его словам, планируется рассмотреть вопрос по новой мере поддержки компаний легкой промышленности. Речь идет о волонтёрских движениях, которые задействуют легпром для пошива вещей необходимых для участников спецоперации.
—Мы планируем на безвозмездной основе передать им часть площадей в наших бизнес-инкубаторах. Расчетный срок такой аренды — до 2 лет, — пояснил Витухин. — Идея поддержана на уровне департамента земельных и имущественных отношений мэрии. Если ее утвердит коллегия, то издадим правовые акты мэрии, которые позволят волонтерским движениям размещать пошивочные мастерские на наших площадях безвозмездно.
— В огромном дефиците оказались балаклавы, пятиточечники, термобелье, спальники, варежки и маскхалаты. Поэтому мы сейчас закупились рулонами тканей. Девчонки будут ручками шить их, а потом мы направим их на фронт, — рассказывала редакции Виктория Скулкина, предприниматель, организатор одной из групп сбора помощи, проживающая на 5-ом микрорайоне в Калининском районе.
На минувшей неделе стало известно, что производство на бердской обувной фабрике компании «Обувь России» могут возобновить для нужд спецоперации.
Ранее редакция сообщала, что семь предприятий Иркутской области сообщили о готовности производить необходимую продукцию для участников спецоперации.
Фото pixabat — venturaartist
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