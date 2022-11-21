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Компаниям легкой промышленности готовят новую меру поддержки

  • 21/11/2022, 12:02
Автор:
легкая промышленность
Она будет актуальная для тех, кто отшивает заказы для участников спецоперации.

— К нам в последнее время поступает много обращений от предпринимателей, которые говорят, что в связи с сильной просадкой рынка потеряли заказы, так как шили чехлы, обивку для машин и т.д. Сейчас у них простаивает хорошая техника, квалифицированные люди. Просят помочь с заказами и загрузить их работой, — сообщил на брифинге начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин.

Сегодня на коллегии мэрии Новосибирска, по его словам, планируется рассмотреть вопрос по новой мере поддержки компаний легкой промышленности. Речь идет о волонтёрских движениях, которые задействуют легпром для пошива вещей необходимых для участников спецоперации.

—Мы планируем на безвозмездной основе передать им часть площадей в наших бизнес-инкубаторах. Расчетный срок такой аренды —  до 2 лет, — пояснил Витухин. — Идея поддержана на уровне департамента земельных и имущественных отношений мэрии. Если ее утвердит коллегия, то издадим правовые акты мэрии, которые позволят волонтерским движениям размещать пошивочные мастерские на наших площадях безвозмездно.

что нужно мобилизованным

Помощь в сборе мобилизованных «ушла в народ»

Напомним, волонтерские команды уже в начале октября начали заниматься пошивом вещей, необходимых участникам спецоперации.

— В огромном дефиците оказались балаклавы, пятиточечники, термобелье, спальники, варежки и маскхалаты. Поэтому мы сейчас закупились рулонами тканей. Девчонки будут ручками шить их, а потом мы направим их на фронт, — рассказывала редакции Виктория Скулкина, предприниматель, организатор одной из групп сбора помощи, проживающая на 5-ом микрорайоне в Калининском районе.

На минувшей неделе стало известно, что производство на бердской обувной фабрике компании «Обувь России» могут возобновить для нужд спецоперации.

 

Ранее редакция сообщала, что семь предприятий Иркутской области сообщили о готовности производить необходимую продукцию для участников спецоперации. 

Фото pixabat — venturaartist

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Рубрики : Власть Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : спецоперация помощь мобилизованным легкая промышленность


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