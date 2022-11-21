Компаниям легкой промышленности готовят новую меру поддержки

— К нам в последнее время поступает много обращений от предпринимателей, которые говорят, что в связи с сильной просадкой рынка потеряли заказы, так как шили чехлы, обивку для машин и т.д. Сейчас у них простаивает хорошая техника, квалифицированные люди. Просят помочь с заказами и загрузить их работой, — сообщил на брифинге начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин.

Сегодня на коллегии мэрии Новосибирска, по его словам, планируется рассмотреть вопрос по новой мере поддержки компаний легкой промышленности. Речь идет о волонтёрских движениях, которые задействуют легпром для пошива вещей необходимых для участников спецоперации.

—Мы планируем на безвозмездной основе передать им часть площадей в наших бизнес-инкубаторах. Расчетный срок такой аренды — до 2 лет, — пояснил Витухин. — Идея поддержана на уровне департамента земельных и имущественных отношений мэрии. Если ее утвердит коллегия, то издадим правовые акты мэрии, которые позволят волонтерским движениям размещать пошивочные мастерские на наших площадях безвозмездно.

— В огромном дефиците оказались балаклавы, пятиточечники, термобелье, спальники, варежки и маскхалаты. Поэтому мы сейчас закупились рулонами тканей. Девчонки будут ручками шить их, а потом мы направим их на фронт, — рассказывала редакции Виктория Скулкина, предприниматель, организатор одной из групп сбора помощи, проживающая на 5-ом микрорайоне в Калининском районе.

Напомним, волонтерские команды уже в начале октября начали заниматься пошивом вещей, необходимых участникам спецоперации.

На минувшей неделе стало известно, что производство на бердской обувной фабрике компании «Обувь России» могут возобновить для нужд спецоперации.

Ранее редакция сообщала, что семь предприятий Иркутской области сообщили о готовности производить необходимую продукцию для участников спецоперации.