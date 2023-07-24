33 человека госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит в Новосибирской области

33 человека госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил министр здравоохранения НСО Константин Хальзов.

— Всего в больницы после укуса клеща обратились 544 человек, — отметил Хальзов.

Известно, что 118 пациентов из них дети.

Также Хальзов отметил, что с COVID-19 за последние сутки зарегистрировано 5 человек.

В начале июля региональное управления Роспотребнадзор сообщало о том, что с начала эпидемического сезона в медорганизации региона по поводу укусов клещей обратилось более 12 тысяч человек.

Клещевой энцефалит — наиболее тяжелая инфекция, переносимая паразитами. Инкубационный (скрытый) период длится 10-14 дней, иногда от 1 до 60 дней. Симптомы похожи на начало ОРВИ. Появляются мышечные боли, чаще в области шеи и плеч, груди, поясницы, спины, рук и ног. Лицо красное.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области от клещевого энцефалита умерли два пенсионера.