Без горячей воды в Новосибирске остались 2 188 объектов

Без горячего водоснабжения в Новосибирске осталось 2 188 объектов. Из них 2 080 объектов — это устранение дефектов после проведенных испытаний. Об этом сообщил Олег Клемешов, первый заместитель мэра города Новосибирска, на совещание правительства Новосибирской области.
— Устранение дефектов и подача горячего водоснабжения планируется до 24 часов 25 июля, — отметил Клемешов.
Также он напомнил, что 25 июля стартуют плановые испытания по ТЭЦ-4. Поэтому планируется отключить порядка 168 объектов.
Напомним, что неделю назад в Новосибирске отключено от горячей воды было 2 608 объектов.
Ранее редакция сообщала о том, что на следующей неделе начнется следующий этап испытаний теплосетей в Новосибирске.
Фото: pixabay.com, 758139
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