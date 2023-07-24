Без горячей воды в Новосибирске остались 2 188 объектов

Без горячего водоснабжения в Новосибирске осталось 2 188 объектов. Из них 2 080 объектов — это устранение дефектов после проведенных испытаний. Об этом сообщил Олег Клемешов, первый заместитель мэра города Новосибирска, на совещание правительства Новосибирской области.

— Устранение дефектов и подача горячего водоснабжения планируется до 24 часов 25 июля, — отметил Клемешов.

Также он напомнил, что 25 июля стартуют плановые испытания по ТЭЦ-4. Поэтому планируется отключить порядка 168 объектов.

Напомним, что неделю назад в Новосибирске отключено от горячей воды было 2 608 объектов.

Ранее редакция сообщала о том, что на следующей неделе начнется следующий этап испытаний теплосетей в Новосибирске.