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Без горячей воды в Новосибирске остались 2 188 объектов

  • 24/07/2023, 11:45
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отключение горячей воды в Новосибирске
Из них 2 080 объектов — это устранение дефектов после проведенных испытаний.

Без горячего водоснабжения в Новосибирске осталось 2 188 объектов. Из них 2 080 объектов — это устранение дефектов после проведенных испытаний. Об этом сообщил Олег Клемешов, первый заместитель мэра города Новосибирска, на совещание правительства Новосибирской области.

— Устранение дефектов и подача горячего водоснабжения планируется до 24 часов 25 июля, — отметил Клемешов.

Также он напомнил, что 25 июля стартуют плановые испытания по ТЭЦ-4. Поэтому планируется отключить порядка 168 объектов.

Напомним, что неделю назад в Новосибирске отключено от горячей воды было 2 608 объектов.

Ранее редакция сообщала о том, что на следующей неделе начнется следующий этап испытаний теплосетей в Новосибирске.

Фото: pixabay.com, 758139

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Рубрики : Энергетика&ЖКХ

Регионы: Новосибирк

Теги : Отключение горячей воды в Новосибирске испытания на ТЭЦ-4


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