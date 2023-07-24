Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовных дел по ситуации в Хилокском жилмассиве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя новосибирского СУ СКР Евгения Долгалева представить доклад о ходе и результатах расследования уголовных дел по ситуации в Хилокском жилмассиве. Об этом сообщили в Информационном центре СКР «ВКонтакте».

Поводом стал комментарий жительницы Новосибирска, которая сообщила, что меры по обеспечению порядка в районе Хилокского рынка так и не предпринимаются.

Напомним, 5 июня жители улицы Хилокской опубликовали открытое письмо к властям региона и города, а также главе СКР Александру Бастрыкину, в котором пожаловались на соседство с мигрантами. Об этом жители сообщили в группе Хилокский жилмассив: welcom to ГЕТТО! в соцсети «ВКонтакте», а также в письме, поступившем в редакцию.

Год назад руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел видеоконференцию с жителями Новосибирска, которые жаловались ему на важные городские проблемы. Почти час главный следователь страны посвятил обсуждению ситуации в Хилокском и Малыгинском жилмассивах, где люди жалуются на близость свалки, кладбища и мигрантов с местного рынка.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области растет число преступлений, совершенных мигрантами.