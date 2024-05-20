334 пожара потушили на прошлой неделе в Новосибирской области

На прошлой неделе, с 13 по 19 мая, в Новосибирской области произошло 334 пожара. Большую часть из них составило горение сухой растительности и мусора.
— По сравнению с предыдущей неделей наблюдается сокращение числа возгораний на 15%, — говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.
Спасатели дважды реагировали на тушение пожаров в домах многодетных семей. В обоих случаях трагедий удалось избежать.
— В преддверии летних школьных каникул родителям необходимо контролировать досуг своих детей, не оставлять их одних без присмотра, не допускать шалости с огнем, — отметили в сообщении.
Ранее редакция сообщала о том, что на минувшей неделе в Новосибирской области горели три полигона.
Источник фото: МЧС по Новосибирской области
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