ПСБ поддержал в Новосибирске Международный полумарафон «ЗаБег.РФ»

19 мая 2024 года в Новосибирске состоялся VIII Международный полумарафон «ЗаБег.РФ», который с 2019 проходит при поддержке ПСБ. Участники из России и зарубежья вышли на синхронный старт в 9:00 по московскому времени вне зависимости от часовых поясов.

В Новосибирске в спортивном событии приняли участие почти 4000 человек. В этом году трасса забега была перенесена на новую локацию – площадь и парк рядом с ледовым дворцом спорта «Сибирь-Арена». В зависимости от уровня свой подготовки новосибирские спортсмены-любители могли выбрать дистанцию — 5, 10, 21,1 км. Для детей была представлена дистанция 1 км.

«Самый крупный полумарафон с синхронным стартом уже в восьмой раз объединяет любителей бега в единую дружную команду по всей стране. Наш банк выступает генеральным спонсором проекта с 2019 года, и команда ПСБ неизменно принимает в нем участие. По традиции, в Новосибирске на старт выходят не только сотрудники банка, но и члены их семей, в том числе и дети. Мы все объединены любовью к спорту и поддержка полумарафона помогает достичь важной цели – сделать массовый любительский спорт общедоступным», — отметил Денис Голубев, управляющий Сибирским филиалом ПСБ.

Полумарафон «ЗаБег.РФ» проводится ежегодно с 2017 года и является самым крупным соревнованием по бегу с синхронным стартом. В этом году на старт вышло более 180 тыс. спортсменов. В России забег прошел по всей стране от Калининграда до Камчатки, к нему присоединились 15 зарубежных государств, включая Белоруссию, Бразилию, Египет, Катар ОАЭ, Сербию.