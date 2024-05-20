На минувшей неделе в Новосибирской области горели три полигона: В Новосибирском, Болотнинском и Тогучинском районах. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил глава управления МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

— Наиболее сложная ситуация была в Новосибирском районе. В первые дни затруднял тушение пожара сильный ветер — до 22 метров в секунду, и развитие пожара в глубинных слоях коммунальных отходов. На сегодняшний день все пожары ликвидированы, — отметил Орлов.

Пресс-служба МУП «САХ» также сообщила, что пожар на свалке за Хилокским рынком потушен.

Как отметили в «САХ», последнее возгорание на полигоне было три года назад.

Напомним, полигон «Левобережный» для захоронения отходов практически исчерпал свой ресурс. В ближайшее время его планируется вывести из эксплуатации. В дальнейшем потребуется его ликвидация и рекультивация занимаемой им территории, об этом сообщала пресс-служба мэрии Новосибирска в ответ на запрос Infopro54.

В марте МУП «Спецавтохозяйство» подвело итоги по выбору подрядчиков на оказание услуг по инженерно-геологическим изысканиям мусорных полигонов «Гусинобродский» и «Левобережный». Победителем признана питерская компания ООО «Нордо».

Напомним, в ходе работ подрядчик должен получить достоверные инженерно-геодезических материалов и данных о ситуации, рельефе местности, в том числе о дне водотоков и водоемов, существующих зданиях и сооружениях (наземных, подземных и надземных), элементах планировки, необходимых для комплексной оценки природных и техногенных условий территории и достаточной достижения целей работ. В список работ также входит оценка геологических условий по объекту исследований. К задачам инженерно-гидрометеорологических изысканий относятся обобщение и анализ материалов полевых работ и изысканий других организаций, обработка имеющихся стационарных наблюдений, адаптация к условиям района изысканий закономерностей и методов расчетов гидрологических характеристик, уже имеющихся для изучаемой территории, а также проведение расчетов гидрологических характеристик и параметров, необходимых для достижения целей изысканий.

Это будет первый шаг к рекультивации крупнейших свалок Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура возбудила уголовное дело по факту пожара на Хилокской свалке. По версии следствия, причиной возгорание твердых бытовых отходов стали нарушения эксплуатации полигона.